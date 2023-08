Mondiali di Atletica | Elisa Molinarolo in finale nell’asta | “Voluta a tutti i costi”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest – Un urlo di gioia dopo essere atterrata sul saccone e quell’asticella resta su.festeggia una splendida qualifica alladel Mondiale dia Budapest nel salto con l’asta, con la misura di 4,65 (dopo il percorso netto con 4,60). E’ la prima volta dell’Italia alla gara a medaglie iridate, per la classe femminile. Nove centimetri di progresso per l’Azzurra, che al terzo tentativo centra ladi domani: “È la giornata sportiva più bella della mia vita – ha esultato, come riporta la nota di fidal.it – si sono incastratii pezzi del puzzle, abbiamo raccolto i frutti del lavoro quotidiano e siamo inai! Ci siamo arrivati lavorando in team, con il mio allenatore ...