Mondiali atletica | Tamberi | ' Pazzesco | non riesco a pensarlo'

"Ho battuto i supereroi". La grandezza dell'impresa di Gianmarco Tamberi arriva dalla sua stessa voce a medaglia d'oro assicurata, dopo la vittoria nella finale deididi Budapest. "Mi sento un umano che ha battuto gli eroi", ha continuato, e tra quegli eroi c'è senza dubbio anche Mutaz Essa Barshim, l'amico di lunga data che si è "fermato" al ...Una felicità sfrenata, una gioia espressa con un'esultanza, come nel suo stile, sopra le righe, Gianmarco Tamberi è campione del mondo nel salto in alto. L'atleta azzurro esprime tutta la sua ..." È pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati . In queste manifestazioni so di poter dare il meglio". Così Gianmarco Tamberi dopo la storica vittoria dell'oro nel salto in alto aidia Budapest . Un salto di 2.36 metri che è valso il primo posto, davanti allo statunitense Harrison e al qatariota Barshim. " Ho battuto i supereroi . Mi sento un umano che batte ...

Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto maschile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il campione olimpico ha trionfato con la ...(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Sorpresa a Sabaudia, durante un evento organizzato con ospite il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il numero uno dello sport italiano, relatore nell'ambito della rassegna " ...