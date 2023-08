Mondiali atletica | è show di Tamberi a Budapest | Gimbo è campione del mondo

(Di martedì 22 agosto 2023) Gianmarcodel. Ain rimonta il marchigiano è andato a conquistare il titolo iridato davanti a Harrison e Barshim. Lo aveva detto prima di partire per: l’obiettivo diin questo Mondiale era quello di andare a conquistare l’unico titolo che mancava in carriera.non ha deluso e la medaglia d’oro iridata è arrivata al termine di una gara in rimonta. Sul podio con lui Harrison e Barshim, che a sorpresa si è fermato a 2.33.ha conquistato la medaglia d’oro aidi– Notizie.com – © AnsaNotizia in aggiornamento L'articolo proviene da Notizie.com.

