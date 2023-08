Mondiali atletica Budapest | Tamberi a caccia di medaglie | diretta

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 agosto 2023) Folorunso in finale dei 400 ostacoli donne col record italiano. Male Osakue nella finale del disco. Barontini e Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri Gianmarcoin gara nella finale del salto in alto maschile oggi aidileggera di2023.ha fallito la misura di 2,25 al primo tentativo, l’ha superata però al secondo. Il marchigiano ha superato 2,29 al primo tentativo. Tre errori per Marco Fassinotti a 2,25, subito eliminato. Primo lancio nullo per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile. Il secondo tentativo dell’azzurra vale 61,13 metri: la misura non basta e il terzo lancio, nullo, di fatto chiude l’avventura. Exploit di Ayomide Folorunso che corre in 53”89 nella semifinale dei 400 ostacoli: record italiano e ...