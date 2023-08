Mondiali atletica Budapest | Gianmarco Tamberi campione di tutto

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) –oggi medaglia d'oro nel salto in alto aidileggera di2023. Il 31enne azzurro centra un altro risultato straordinario dopo la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. In Giappone, il marchigiano ha condiviso il gradino più alto del podio con l'amico qatariota Mutaz Essa Barshim. Il capolavoro didel 22 agosto 2023 è l'ultima pagina, in ordine di tempo, in una carriera straordinaria.è al top da quasi un decennio ormai. Nel 2015 il record italiano a 2,34, subito portato a 2,37. Al coperto, vola a 2,38. Nel 2016 vince iindoor di Portland e trionfa agli Europei di Amsterdam. A Montecarlo ritocca il record italiano: 2,39, ma l'exploit costa carissimo. Un ...

Gianmarco 'Gimbo' Tamberi festeggia a modo suo la medaglia d'oro nel salto in alto aidileggera di Budapest 2023. Dopo aver trionfato nella finale oggi con la misura di 2,36, l'...Gianmarco Tamberi , campione olimpico in carica, ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto aididi Budapest. Un nuovo trionfo per il 31enne marchigiano che si è piazzato sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo nell'agosto 2021 e poi agli Europei didi ...Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto aioutodoor diin corso al National Athletics Centre di Budapest. L'azzurro, che si è presentato in pedana con la sua iconica mezza barba, ha saltato 2.36 al primo tentativo. Dietro di ...

Gianmarco Tamberi ha conquistato l’oro nel salto in alto al Mondiale di atletica in corso di svolgimento a Budapest. L’azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Argento allo statunitense JuVaughn ...L’azzurro punta a una medaglia dopo il 5° posto di un anno fa a Eugene, vista pure l’assenza campione uscente Pichardo. Nell’asta femminile c’è la primatista italiana Roberta… Leggi ...