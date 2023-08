Mondiali atletica Budapest 2023 | Tamberi è campione del mondo | Gimbo d’oro nel salto in alto VIDEO

(Di martedì 22 agosto 2023) Ildella splendida medagliavinta da, che ha trionfato a, sede deidi, e si è laureatodelnelin. Serata da incorniciare per l’azzurro, che dopo un’incertezza iniziale si è reso protagonista di un percorso netto, saltando al primo tentativo persino la misura di 2,36. Niente da fare per l’americano Harrison, unico a superare 2,36 ma al secondo tentativo.ha dunque ottenuto l’ultimo titolo che gli mancava in una carriera fantastica ed ha esultato nel suo stile, scatenandosi al 100%. Italian high jumper Gianmarcocompletes the set! ...

