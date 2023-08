Mondiali atletica Budapest 2023 | Barshim | “Complimenti a Tamberi | felice per lui”

(Di martedì 22 agosto 2023) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale del salto in alto deididi, Mutaz Essasi è complimentato con il vincitore Gimbo: “Sonoper lui, è stata una gara in famiglia. Gli faccio le mie congratulazioni, ma anche a tutto lo staff italiano. E’ stata una grande finale, piena di emozioni“. Dopo aver vinto gli ultimi tre ori, l’atleta qatariota è costretto ad abdicare e cedere lo scettro all’amico, con cui aveva già condiviso l’oro a Tokyo 2020. SportFace.

" È pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati . In queste manifestazioni so di poter dare il meglio". Così Gianmarco Tamberi dopo la storica vittoria dell'oro nel salto in alto aidia Budapest . Un salto di 2.36 metri che è valso il primo posto, davanti allo statunitense Harrison e al qatariota Barshim. " Ho battuto i supereroi . Mi sento un umano che batte ...La straordinaria impresa di Gianmarco Tamberi va di pari passo con il suo talento e la sua voglia di sdrammatizzare, come ha dimostrato suonando la batteria prima della finale di Budapest: fenomeno ...

Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto maschile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il campione olimpico ha trionfato con la mis ...Roma, 22 ago. (askanews) - "Pazzesco e non riesco neanche a sentirmelo dire che sono campione del mondo!" parola di Gianmarco Tamberi (Foto Colombo/Fidal) ...