Mola di Bari | accusa | tentato omicidio del vicino di casa | arrestato settantenne Carabinieri

(Di martedì 22 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Tenenza didihannoun 70enne del posto luogo, in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, con la quale vengono riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a suo carico ritenuto, secondo l’impostazionetoria, in relazione al reato didel suodi. Il provvedimento scaturisce dall’indagine avviata, all’indomani dell’intervento presso l’abitazione dell’uomo che, il 23 luglio scorso, in evidente stato di alterazione, dopo aver aggredito con un coltello da cucina di ...

Ciao Giuliano, ci mancheranno le tue battute in dialetto didi. Un forte abbraccio da tutti noi'. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 21 agosto nella parrocchia di San Pietro in Via ...A parlare è Michele Colella , direttore del Lido Calarena a: 'I frigoriferi rigidi - spiega - ... Gli fa eco - prosegue il gamberorosso.it - Resi Tassiello del Maredentro di, 'vetro e lattine ...A parlare è stato Michele Colella , direttore del Lido Calarena a: 'I frigoriferi rigidi non ... Gli fa eco Resi Tassiello del Maredentro di, 'vetro e lattine da noi non entrano, e nemmeno le ...

Mola di Bari, confraternita in cerca di «portatori» per la statua di San Rocco La Gazzetta del Mezzogiorno

I Carabinieri hanno messo in esecuzione un'ordinanza di misura cautelare, in seguito all'aggressione avvenuta lo scorso 23 luglio. L'uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di B ...Secondo il campionamento divulgato ieri ed eseguito dal primo al 15 agosto a Molfetta, Giovinazzo, Bari Lido Trullo e Lido Lucciola, Mola di Bari e Monopoli, è stata rilevata una presenza «abbondante» ...