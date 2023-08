Modena | ucciso in strada a coltellate | la svolta in 24 ore | fermati due nigeriani con permesso di soggiorno

(Di martedì 22 agosto 2023) Lanel caso dell’immigrato 30ennenel pomeriggio di domenica scorsa arriva a indagini appena scattate: ad appena 24 ore dal delitto. Ieri sera, la Procura della città ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due, connazionali della vittima, rispettivamente di 29 e 27 anni, accusati di concorso nell’omicidio volontario di Friday Endurance, nato in Nigeria il 12 febbraio 1993, richiedentediper protezione internazionale, accoltellato ein corso Vittorio Emanuele II sotto gli occhi terrorizzati dei passanti., 30enne accoltellato a morte indueAd aggiungere stupore all’orrore della vicenda, ...

... nato in Nigeria il 12 febbraio 1993, richiedente permesso di soggiorno per protezione internazionale, accoltellato ein corso Vittorio Emanuele II, a, alle ore 18 circa di domenica ...E i due sono stati rintracciati e fermati, con la Procura diche ha disposto il fermo con la grave accusa di averil 20enne . Uno dei due, entrambi con regolare permesso di soggiorno, ...AGI - La Procura diha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini nigeriani di 29 e ...permesso di soggiorno per protezione internazionale sarebbe statoda ...

Giovane ucciso in centro a Modena, raffica di coltellate sotto gli occhi di passanti e turisti il Resto del Carlino

accoltellato e ucciso in corso Vittorio Emanuele II, a Modena, alle ore 18 circa di domenica scorsa. I due fermati, fa sapere la procura di Modena, sono entrambi in regola con il permesso di soggiorno ...Due uomini di origine nigeriana sono stati fermati con l'accusa di aver accoltellato e ucciso un connazionale 20enne in pieno centro storico a Modena ...