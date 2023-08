Mo | 4 uomini uccisi in villaggio arabo nel nord d' Israele

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Tel Aviv, 22 ago. (Adnkronos/Dpa) - Quattrosono statia colpi di arma da fuoco nei pressi di unneldi. Lo ha riferito il Magen David Adom, il Servizio nazionale di primo soccorso israeliano. Leoni sono avvenute in un campo vicino alla città araba di Abu Snan. Uno dei morti sarebbe un politico locale che voleva candidarsi a sindaco alle prossime elezioni locali. Secondo i media, dall'inizio dell'anno sono state uccise 156 persone a causa delle violenze nel settore. Si tratta di più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La polizia israeliana, guidata dal ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir, è accusata di non fare abbastanza per combattere l'ondata di violenza. La ...