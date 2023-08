(Di martedì 22 agosto 2023)e Kel Mitchell tornano neldella commedia anni '90. Paramount+ ha pubblicato un teaserdi2, che mostra il ritorno die Kel Mitchell a distanza di ventisei anni dal primo film, uscito nelle sale nel 1997. Ilintroduce una nuova generazione di personaggi del duo comico. Una volta riunitisi per caso i due protagonisti, Dexter Reed () viene trascinato ancora al lavoro dall'omonima catena di. Ad inizio anno Kel Mitchell parlò in questi termini del film:"Ed e Dex stanno per scatenarsi! Preparatevi, sarà epico! Un ringraziamento a mia sorella Jada Pinkett Smith. Avete appena dato un'occhiata all'interno del Good Burger ...

Paramount+ ha pubblicato un teaser trailer di2 , che mostra il ritorno di Kenan Thompson e Kel Mitchell a distanza di ventisei anni dal primo film, uscito nelle sale nel 1997. Il trailer introduce una nuova generazione di ...

Missione Hamburger 2, il trailer del sequel con Kenan Thompson Movieplayer

