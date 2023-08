(Di martedì 22 agosto 2023) In virtù delle proprie carenze sul settore dei sistemistici a lungo raggio, l’Ucraina sta impiegando vecchi sistemimodificati al fine di colpire ilInsideOver.

... lanciarazzi HIMARS e sistemi dida crociera Storm Shadow. Gli Stati Uniti da soli hanno ... secondo gli ufficiali: alimentare il sentimento- ucraino in Polonia ma anche testare la ......tre Paesi si sono impegnati a perseguire una maggiore cooperazione in materia di difesa dai...Global Times parla della nascita di una 'mini - Nato' al sevizio di 'un'ipocrita pantomima- ...Il comando di US Navy ha reso noto che lo scorso 6 giugno un pattugliatore marittimo P - 8A "Poseidon" schierato nella base siciliana di Sigonella è stato armato con 4 micidiali- nave AGM - 84D "Harpoon". Realizzati da Boeing Integrated Defense Systems iAGM - 84D "Harpoon" hanno una gittata superiore ai 120 km e raggiungono la velocità di 864 km/h. Sono ...

Missili anti-aerei riciclati: così Kiev colpisce il territorio russo Inside Over

Il ministro della difesa dell'Australia ha annunciato oggi l'acquisizione di oltre 200 missili da crociera Tomahawk, destinati ad equipaggiare le navi della marina militare. Altri 60 missili guidati a ...Il ministro della Difesa australiano Richard Marless partecipa a una conferenza stampa congiunta con i ministri degli esteri e della difesa francesi al ...