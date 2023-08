Minerali critici | una nuova mappa geologica anti-Cina

Leggi su formiche

(Di martedì 22 agosto 2023) Nella corsa globale verso net zero, il dispiegamento e lo sviluppo delle clean-tech in tempi rapidi, a costi competitivi e in sicurezza da eccessive dipendenze sarà dettato da una maggiore conoscenza dei depositi geologici a livello globale. È in quest’ottica che si inserisce il recente progetto annunciato da Stati Uniti, Canada e Australia, con la collaborazione dello USl Survey (USGS) americano e le rispettive agenzie canadese e australiane, che hanno sviluppato un solido database che raccoglie dati geologici e geofisici sulle risorse minerarie nazionali, per unificare e standardizzare i dati sucome litio, cobalto, nichel e terre rare. “La geologia, così come i nostri dati, non si fermano ai confini” ha commentato Anne McCafferty, scienziato dello USGS, e responsabile del progetto. “Questo database ...