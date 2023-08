MINACCIA CON RICATTO IN BITCOIN tramite email con oggetto | Don’t miss your unsettled payment Complete your debt payment now

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 22 agosto 2023) Torna la richiesta di estorsione questa volta in inglese dal titolo “You have outstanding”,dellache vi arriva da un fantomatico hacker. Se non pagate la cifra richiesta inil finto virus che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Hi there! I regret to inform you about some sad news for you. Approximately a month or two ago I have succeeded to gain a total access to alldevices utilized for browsing internet. Moving forward, I have started observinginternet activities on continuous ...