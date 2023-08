Milano | ingegnere di 50 anni muore risucchiato da un ventilatore industriale

(Di martedì 22 agosto 2023) Tragedia nel milanese, dove undi 50è morto in un incidente sul lavoro. La vittima, Paolo Tamburini, stava effettuando dei lavori di manutenzione e collaudo alla Acovent srl di Senago, quando è statoda un. La procura diha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo e ha posto sotto sequestro il, della grandezza di quattro metri per quattro, in cui è statoil 50enne. Al momento dell’incidente Tamburini, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando assieme a un collega sul macchinario della Acovent, società che progetta ventilatori industriali. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia e potrebbero poi essere effettuate delle iscrizioni di responsabili dell’azienda di Senago e della ...

Procura diapre fascicolo per omicidio colposo Risucchiato da un grande ventilatore. Così è morto undi 50 anni oggi a Senago, in provincia di. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.15 in una ditta in via Camillo Benso di Cavour 91. L'uomo era impiegato in una ditta esterna e in ...... un Comune nella zona metropolitana di. Si chiamava Paolo Tamburini e aveva 50 anni., stava effettuando dei lavori di manutenzione alla ditta Acovent, una azienda specializzata nella ...Tragedia a Senago , alle porte di, dove undi 50 anni è morto dopo essere stato risucchiato dal grosso impianto di ventilazione di un'azienda. Dell'uomo sono stati resi noti solo il nome di battesimo e l'iniziale del ...

Senago, l'ingegnere 50enne Paolo Tamburini muore risucchiato da ... IL GIORNO

Incidente sul lavoro a Senago, in provincia di Milano, dove un ingegnere progettista di 50 anni è stato risucchiato da un grande ventilatore mentre effettuava dei lavori di… Leggi ...La ricostruzione di questo incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Dalle prime informazioni, l’ingegnere si trovava in questa azienda di Senago, in provincia di Milano per alcuni lavori di ...