Milano | il Cenacolo Vinciano si rifà il look | 1 | 8 mln per nuovo percorso ideato con PoliMi

Il progetto, dal titolo 'IlVinciano. Nuovo percorso per un museo sostenibile', messo a punto insieme al Politecnico di, richiede per la sua realizzazione un investimento complessivo ...Un museo sostenibile Il progetto, dal titolo "IlVinciano. Nuovo percorso per un museo sostenibile", messo a punto insieme al Politecnico di, richiede per la sua realizzazione un ...... afferma la direttrice del, Emanuela Daffra. 'Per una famiglia con origine anell'Ottocento, partecipare al rinnovamento della città è un onore e un privilegio, ma è soprattutto un ...

Nuovo percorso per visitare il Cenacolo grazie al Pnrr e a una maxi donazione MilanoToday.it

Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Con una donazione di 800 mila euro da parte della Investindustrial Foundation della famiglia Bonomi, il Cenacolo Vinciano sarà oggetto di un'opera di radicale trasformazi ...Razionalizzare i flussi di visita, valorizzare il giardino e consentire ai visitatori di completare l'intero percorso senza mai uscire dagli spazi del museo: sono in arrivo un nuovo percorso di visita ...