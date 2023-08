Milano | 39enne accoltellato all’addome | non è in pericolo di vita

Un uomo di 39 anni, cittadino egiziano, è stato accoltellato ieri sera a, in Via dei Piatti, una traversa di via Torino, in centro città. Secondo una prima ... Al momento ilnon versa in ...Il ferito, unegiziano, è rimasto vittima di un'aggressione in pieno Centro a. La richiesta d'aiuto è arrivata una decina di minuti prima delle 23 di lunedì. In via Dei Piatti, una ...... undi, per futili motivi. A far scattare la furia del 35enne, che in quel momento stava riposando all'interno della sua stanza, sarebbe stata l'accensione della luce . Il napoletano, ...

Milano, 39enne aggredito e accoltellato in centro Adnkronos

Ieri sera, alle 22:50 circa, un uomo è stato accoltellato all'addome in via dei Piatti, all'altezza del numero civico 4, in pieno centro di Milano. La ...Aggressione in via dei Piatti nella notte: il 39enne accoltellato dopo un litigio con altre due persone datesi alla fuga. Non è in pericolo di vita ...