Milan | ufficiale l’arrivo di Pellegrino

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilha ufficializzato con una nota sul proprio sitodal Platense del difensore argentino MarcoIlha ufficializzato con una nota sul proprio sitodal Platense del difensore argentino Marco. NOTA – «ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marcodal Club Atlético Platense. Il difensore argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 luglio 2002, Marco cresce nel Settore Giovanile del Platense con cui debutta in Prima Squadra il 23 marzo 2023, totalizzando 17 presenze e 1 gol. Marcovestirà la maglia numero 31».

