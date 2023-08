Milan-Origi | ad un passo dallo Sheffield United?

... Saelemaekers ha individuato nel Betis la tappa giusta per proseguire la propria carriera, mentrenon ha vere e proprie offerte. Calano le quotazioni di Broja , per Ekitikee Psg stanno ...Una soluzione gradita anche alche avrà l'ultima parola in merito alla formula dell'affare. ... mentree Colombo rimangono in attesa di trovare una nuova sistemazione in uscita.Ilallo stesso tempo è intenzionato a piazzare quei calciatori in esubero, come Saelemaekers,, Ballo - Toure e Caldara, che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli. Ma questi possono ...

Milan, Origi vuole la Premier League: c'è lo Sheffield United, la situazione Calciomercato.com

Ore 15:00 – Jovic Milan: arrivano segnali per la cessione del serbo. La verità sul futuro dell’attaccante della Fiorentina e l’interesse rossonero Pellegrino a Milan Tv: «E’ un sogno essere qua! Le mi ...Il calciomercato del Milan è pronto a chiudersi con il botto finale: il nome dell'ultimo colpo dei rossoneri è importantissimo.