Mikel Arteta suggerisce che il cronometro potrebbe essere necessario per coerenza nella perdita di tempo

(Di martedì 22 agosto 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:aver “amato” la vittoria di misura dell’Arsenal al Crystal Palace, ma ritiene cheunper appianare le incoerenzedidopo che Takehiro Tomiyasu ha violato le regole. I Gunners hanno vinto 1-0 a sud di Londra quando il rigore nel secondodi Martin Odegaard ha fatto la differenza. Il difensore giapponese Tomiyasu è stato espulso a Selhurst Park, ricevendo un cartellino giallo morbido per un fallo su Jordan Ayew appena sette minuti dopostato ammonito per aver persosu una rimessa laterale. Il nuovo mandato per ...

Dall'altro lato, invece, gli uomini diche vengono dal successo interno con il Nottingham Forest (2 - 1) e dalla vittoria del Community Shield contro il Manchester City ai rigori. A ...Una trasferta non banale per i Gunners di, chiamati subito a tenere il passo delle dirette concorrenti in classifica. Di seguito le formazioni e le informazioni per seguire il match in ...Il secondo Monday Night di Premier League vede protagonista l'Arsenal di, che dopo aver sollevato al cielo di Wembley il primo trofeo stagionale, il Community Shield, battendo ai rigori ...

Arsenal, niente Arabia: Gabriel blindato da Arteta Footballnews24.it

Gabriel Magalhaes blindato dal tecnico Mikel Arteta, con l’ipotesi Al Ittihad che dunque si appresta a sfumare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Arsenal non avrebbe alcuna intenzione di ...L'Arsenal sfiderà il Crystal Palace sono obbligati a vincere dopo i successi di City e Brighton: fischio d'inizio alle ore 21:00.