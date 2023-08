Migranti uccisi dalle guardie saudite al confine con lo Yemen | le testimonianze audio | “Eravamo in 300 | ci hanno sparato con un lanciarazzi”

Secondo le stime degli estensori del rapporto, sarebbero come minimo diverse centinaia irimastiin soli sedici mesi perché presi come bersaglio dalle guardie di frontiera saudite. ...... è dal 2021 che i richiedenti asilo vengono accolti da una 'pioggia di proiettili' e. 'Se ... dalla fame e dalla persecuzione, rappresentano il novanta per cento deidiretti verso l'...Attraverso un suo portavoce, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito il rapporto di Hrw suietiopialla frontiera saudita "molto inquietante". .

Hrw, centinaia di migranti etiopi uccisi e torturati al confine dall’Arabia Saudita: “Raffiche di proiettili … la Repubblica

Un rapporto shock di Human Rights Watch sulle violenze contro i migranti al confine tra Yemen e Arabia Saudita preoccupano l’Onu: ...Agenzia Riad, 21 ago. Un nuovo rapporto di Human Rights Watch (Hrw) accusa le guardie di frontiera saudite dell’uccisione di centinaia di migranti… Leggi ...