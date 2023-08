Migranti | sindaci e governatori indignati e governo risponde | “False accuse”

Leggi su ildifforme

(Di martedì 22 agosto 2023) Secondo alcune fonti del Viminale la questioneè tutt’altro che limpida. Anzi, alcunila definiscono come surreale.: la risposta delle fonti di“Non è previsto” il tavolo chiesto dai Comuni sull’emergenza. La questione riguarda in particolar modo i minori non accompagnati e sulla mancanza di posti e strutture L'articolo proviene da Il Difforme.