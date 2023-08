Migranti | nave Open Arms al porto di Marina di Carrara 196 persone a bordo

11.40, 195 a Massa con la Open Arms Laong Open Arms,con 195, è entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara). Molte donne e bambini tra i, soccorsi in tre operazioni nel Mediterraneo centrale. Una delle ...Come riporta l'agenzia Lapresse , sarà laong 'Life support', battente bandiera panamense, a condurre inel porto abruzzese e non è escluso che durante il viaggio, il natante non ...- Dei 196giunti oggi nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) a bordo dellaong Open Arms, 80 di loro saranno ospitati in strutture di accoglienza in Toscana , 71 in Piemonte e una trentina ...

Migranti: nave ong Sea Watch fermata per 20 giorni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Per lo scalo toscano è il sesto sbarco dal 2023. A Lampedusa 941 migranti nell'hotspot, 250 in partenza (ANSA) ...Roma, 22 agosto 2023 – Nella mattina odierna, intorno alle 8, la nave dell’organizzazione non governativa Open Arms ha fatto ingresso nel porto di Marina di Carrara, situato nella provincia di Massa ...