Migranti | Ichino | “Serve rete gemellaggi tra Italia e Africa-Medio Oriente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 agosto 2023) Il giuslavorista: "Il sistema economicono non può sopportare la perdita di 300.000 persone ogni anno" “Il sistema economicono non può sopportare la perdita di 300.000 persone ogni anno. Esso ha dunque urgente bisogno, per un verso, di una politica efficace volta a riequilibrare, almeno nell’arco del prossimo ventennio, il numero delle nascite rispetto a quello dei decessi; per altro verso, di una politica efficace di attrazione dei flussi migratori utili per compensare subito la crisi demografica in atto”. Così, con Adnkronos/Lab, il giuslavorista Pietro, commenta l’editoriale di oggi di Goffredo Buccini sul ‘Corriere della Sera’, che interviene su immigrazione e lavoro. Ma, avverte il giuslavorista, “nessuna politica migratoria efficace è possibile senza l’attivazione di una fitta ...