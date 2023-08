Migranti | Gori | “Accoglienza minori compito dello Stato ma tutto scaricato sui comuni”

(Di martedì 22 agosto 2023) Il sindaco di Bergamo: "Noi abbiamo attivato un ricorso al Tar contro il ministero dell'Interno per il rispetto della legge, lo facciano anche altri sindaci" “L’deistranieri non accompagnati è un. Lo dice la legge (DL 142/2015 art.19). Ipossono svolgere una supplenza temporanea, in caso di indisponibilità di posti nelle strutture statali, e comunque senza costi o oneri a loro carico”. Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio, sui social. “Succede invece esattamente il contrario: lonon fa nulla e scarica oneri e costi sui, rimborsandoli in modo delinsufficiente”, attacca. “Per questo il Comune di Bergamo ha prima diffidato e ...

"Succede invece esattamente il contrario: lo Stato non fa nulla e scarica oneri e costi sui Comuni, rimborsandoli in modo del tutto insufficiente", attacca. "Per questo il Comune di Bergamo ha ...E che nel frattempo il Governo attivasse immediatamente i 4.000 posti Sai aggiuntivi, richiesti dall'Anci e finora negati', è la sollecitazione di Gori. 'Il Sai è il principale sistema di accoglienza ...e violenze mentre sul territorio sono triplicati i trasferimenti di minori, senza un'adeguata rete di accoglienza". Tra una sinistra che - come sottolinea anche in sindaco dem come Giorgio Gori - ...

Il sindaco di Bergamo: 'Noi abbiamo attivato un ricorso al Tar contro il ministero dell'Interno per il rispetto della legge, lo facciano anche altri sindaci'. L'ultima circolare scatena l'ira di Caramaschi: «Che cosa vogliono ancora da noi» Cambia il criterio della ripartizione tra le regioni. Bozen solidale: «Si formeranno nuove tendopoli, con tensioni sociali»