Migranti | è emergenza minori Il governatore Bonaccini | ora  si rischiano le tendopoli

(Di martedì 22 agosto 2023) Arrivati altri 2 mila non accompagnati. FdI accusa l’Anci: sta col Pd. La replica: problema di tutti. Cento stranieri previsti per l’Emilia-Romagna, sono stati redistribuiti dopo le proteste

Secondo un'elaborazione di Open Polis, dal 2014 le presenze nei Cas sono continuate ad aumentare, con un picco tra il 2016 e il 2018, gli anni di maggiorenell'accoglienza deiin ...Le indicazioni del Cruscotto statistico giornaliero predisposto dal ministero dell'Interno e aggiornato al 21 agosto. L'allarme dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Si è aperto un ...A Rimini si è parlato anche dell'. Per il Segretario generale della Cei Giuseppe Baturi c'è la necessità che istituzioni, enti locali, organizzazioni del terzo ...

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garlatti: «A metà agosto la quota di ragazzi soli giunti dal mare era la stessa che in tutto il 2021. Non hanno adulti di riferimento, vanno accolti»