Migranti | Bevilacqua | “Mai tanti sbarchi come adesso Da Meloni nessuna soluzione”

(Di martedì 22 agosto 2023) Doveva essere il governo che avrebbe arginato la marea umana proveniente dal nord Africa, tanto che la premier paventava perfino un blocco navale, e invece i dati del Viminale parlano dipiù che raddoppiati rispetto al 2022. Dolores, senatrice M5S, è sorpresa? “Purtroppo non sono affatto sorpresa. I numeri impietosi di questi ultimi mesi certificano quello cheM5S abbiamo sempre sostenuto e cioè che, sul tema, al di là di slogan da campagna elettorale,il blocco navale o, peggio, la ricerca degli scafisti sul globo terraqueo, non avevaconcreta e non è in grado di gestire un dossier così complesso”. Sempre più sindaci accusano l’esecutivo di giocare allo scaricabarile sugli enti locali, ...