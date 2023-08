Meteo Roma del 22-08-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)e neri trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cielo in prevalenza soleggiato Al pomeriggio isolati fenomeni temporaleschi sui rilievi Alpini nessuna variazione su cotta e pianure in serata torna la Fabi Rita su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo in serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al sud Al Tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento nelle zone interne peninsulare della Sicilia con piogge e temporali condizioni invariate altrove in serata assenza di nuovo con cieli sereni ovunque temperature minime massime stazionarie o in rialzo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono ancora del centro ...