Meteo | l' anticiclone africano Nerone infuoca l' Italia

(Di martedì 22 agosto 2023) L'non molla, anzi, rincara la dose. Tempo in prevalenza soleggiato e caldo dappertutto. Picchi termici massimi di 37-39°C diffusi al Centro-Nord. Da segnalare alcuni temporali o brevi rovesci pomeridiani sulla Sicilia sudoccidentale, più rari sui rilievi meridionali. I venti soffieranno debolmente o saranno quasi assenti. Mari poco mossi e inoltre piuttosto caldi. Le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, con valori anche di 4-6 C sopra la norma. Gli ultimi aggiornamenti del Centrono vedono un possibile sblocco della situazione verso il termine di Agosto, quando una vasta saccatura depressionaria potrebbe spazzare il caldo e riportare piogge e temporali diffusi in

Se sia il momento di dire addio al caldo africano e dare il benvenuto all'dal Regno Unito è presto per dirlo, ma attendiamo le previsionidei prossimi giorni. Da segnalare, infine, ...Caldo intenso nella giornata di martedì 22 agosto a Milano, per via dell'sub - tropicale, che sta raggiungendo la sua massima potenza. Un'ondata di calore che perdurerà anche nei prossimi giorni: gli esperti di 3bMeteo prevedono, per il capoluogo lombardo, una ...'L'subtropicale sta raggiungendo la massima potenza in queste ore, con asse disposto lungo Marocco - Spagna - Francia - Nord Italia/area alpina'. Ad affermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com ...

L'anticiclone africano Nerone non molla, anzi, rincara la dose. Tempo in prevalenza soleggiato e caldo dappertutto. Picchi termici massimi di 37-39°C diffusi al Centro-Nord. Da segnalare alcuni ...L'anticiclone africano che sta infiammando il clima su gran parte dell'Europa centro-meridionale, compreso il Centro-Nord Italia, risulta un po' più attenuato sulle estreme regioni meridionali ed anch ...