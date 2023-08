Meloni si confida | “Dovevo fermarmi A volte vorrei scendere da qui”

(Di martedì 22 agosto 2023) Giorgiaha concesso un’intervista esclusiva al settimanale “Chi”, in cui ha parlato della sua vita privata e del suo ruolo di governo. Il premier ha descritto la sua esperienza in Palazzo Chigi come “essere sull’ottovolante 24 ore su 24“, citando le difficoltà di mantenere tutto unito e l’inevitabile desiderio di tornare alla normalità. Tuttavia,sottolinea che questi pensieri sono effimeri, dato che riconosce l’importanza e il senso più grande del lavoro che sta facendo. “Ati viene il desiderio dida quell’ottovolante, di fermarti un momento e di tornare alla normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce. Perché sai che quello che stai facendo ha uno scopo, un senso più grande” La doppia vita di: premier e ...

...ma anche potenziale candidata Pd alle europee) sottolineava "l'asse populista tra Conte e" ... Mentre Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro,che "il problema non si porrà, ...... la scrittrice aveva 51 anni Morte Michela Murgia,: "Grande rispetto per chi combatte per le ... Una lettrice di Michela Murgia, Roberta, commossaall'Adnkronos: 'Da oggi ci sentiamo tutti ...comunque che il confronto di oggi pomeriggio possa trasformarsi in un'occasione per capire se "c'è il margine di presentare insieme" alle opposizioni "una proposta seria contro i ...

Meloni si confessa: “Dovevo fermarmi. A volte vorrei scendere da qui” Nicola Porro

Con il blitz anti-banche per tassare i cosiddetti "extraprofitti", la premier Giorgia Meloni è riuscita ad entrare come un coltello nel burro nella confusione del centrosinistra ...La vicenda delle banche ha declassato politicamente il segretario di FI. Da Crippa a Toti fino a Signorini, ecco chi sono i fedelissimi di Pier Silvio ...