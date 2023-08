Meloni rischia grosso | alla Manovra mancano i soldi

(Di martedì 22 agosto 2023) Giorgiae Matteo Salvini si incontrano per calmare le acque e siglare almeno un patto di non belligeranza, a bordo piscina nella masseria di Ceglie Messapica che ospita la premier, mentre il leader della Lega si trova in vacanza tra Gallipoli e Monopoli. Un incontro che segue quello nell’ormai celebre trattoria di Bolgheri, da cui è scaturita la tassa sugli extraprofitti delle banche – che probabilmente sarà più un prestito che una tassa vera – e che dunque appare foriero di conseguenze politiche. L’iter sulla Legge di Bilancio è ancora lungo. Per Fratelli d’Italia, laè quella sintetizzata ieri dal capogruppoCamera Tommaso Foti: “Bonus sociale per contrastare il costo delle bollette di luce e gas, taglio del cuneo fiscale, detassazione dei premi di produttività in busta paga. La persona al centro”. Poi c’è ...

Anche in sede Ue la posizione del governoè netta sulla revisione del Patto di stabilità: "Vogliamo che gli investimenti siano trattati in modo privilegiato e meglio rispetto alle spese ...... è intervenuto ieri al Meeting di Rimini, e in un'intervista a HuffPost spiega perché il calmiere voluto dal governo di Giorgianon solo di non raggiungere i risultati che si pone, ma ..."Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza. Dovevo riuscirci. Sono più di due anni che non mi fermo e, a un certo punto, la stanchezza eccessivadi farti perdere lucidità e concentrazione. Poi si sa che la Puglia è una delle mie mete preferite, se non fosse che è la principale nemica delle mie diete. E' un ponte naturale tra Occidente ...

Legge di Bilancio, i soldi non ci sono: perché Meloni rischia nel 2024 Money.it

La presidente del Congilio in copertina su Chi: “Fare la premier è come stare sull’ottovolante 24 ore su 24. Faccio i salti mortali per stare con mia figlia, mi manca la normalità” ...Giorgia Meloni intervistata da Chi racconta cosa significhi essere premier in termini di rinunce. "Per mia figlia Ginevra faccio i salti mortali" spiega la leader di Fratelli d'Italia.