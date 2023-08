Meloni ha già fatto fiasco Mancano all’appello 57 decreti attuativi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 22 agosto 2023) Una cosa è certa: non basterà aspettare la prossima legge di Bilancio per giudicare l’esecutivo su cosa faccia (e come lo faccia) in tempo di finanziaria. Già, perché la Manovra attualmente in corso – quella del 2023, approvata a fine 2022 – è in pratica un mezzo disastro. Non fosse altro che per i tanti (troppi)che. A decretare il numero è Palazzo Chigi stesso e, più precisamente, l’Ufficio per il programma del governo che oggi fa capo a un fedelissimo di Giorgiacome Giovanbattista Fazzolari. Passando ai numeri: ad oggi non sono stati ancora approvati 57 provvedimenti. Non è una questione di lana caprina: parliamo degli atti di secondo livello come regolamenti eministeriali che spesso servono a dare ...