Meloni festeggia i 100 anni della partigiana Del Din | Esempio d’amore per la patria e la libertà

"Auguri di buon compleanno a Paola Del Din per i suoi 100. Ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere questa donna straordinaria, patriota e Medaglia d'Oro al Valor militare per il coraggio dimostrato durante la Resistenza nelle file delle Brigate Osoppo. Oggi tutti noi le facciamo i nostri auguri e la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per lae per la". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia, che citò la storiaveneta nella sua lettera al CorriereSera in occasione del suo primo 25 aprile da premier.