Meloni | “Auguri a Paola Del Din per i suoi 100 anni | donna e patriota straordinaria” Le dedicò il 25 aprile

(Di martedì 22 agosto 2023) “di buon compleanno aDel Din per i100”. E’ il messaggiodel premierche non dimentica il traguardo importante di unaalla quale aveva voluto dedicare il 25di quest’anno. “Ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere questae Medaglia d’Oro al Valor militare per il coraggio dimostrato durante la Resistenza nelle file delle Brigate Osoppo. Oggi tutti noi le facciamo i nostrie la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà”.leil 25Questo l’o formulato dalla presidente del ...

...premier Giorgiaha voluto esprimere il suo affetto e la riconoscenza della Repubblica a Paola Del Din, eroina della resistenza che oggi compie 100 anni. "Tutti noi le facciamo i nostri-......noi le facciamo i nostrie la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà". Lo ha dichiarato in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia. ...Unica eccezione il breve video dia una coppia che si era appena sposata, sabato a Ceglie, inviato tramite il fratello dello sposo Michele Nardelli, amico di politici pugliesi vicini a, ...

I video-auguri di Giorgia Meloni dal buen retiro in Puglia per la coppia di novelli sposi Corriere TV

Così la premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere il suo affetto e la riconoscenza della Repubblica a Paola Del Din, eroina della resistenza che oggi compie 100 anni. «Tutti noi le facciamo i nostri ...Oggi tutti noi le facciamo i nostri auguri e la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà”. Lo ha dichiarato in una nota la presidente del Consiglio, ...