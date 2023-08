Meloni al settimanale Chi | «Fare il premier è come stare sull’ottovolante | in vacanza dopo due anni»

(Di martedì 22 agosto 2023) Quelle che si è concessa quest’anno in Puglia sono le prime vacanze da due, racconta Giorgiache fa un bilancio delle ferie nella masseria Bonifacio in un’intervista alChi, in edicola da domani 23 agosto. Nell’anticipazione della rivista,raccontaha vissuto il primo anno a palazzo Chigi: «È24 ore su 24. Ogni giorno è una sfida e riuscire a tenere insieme tutto è veramente difficile. A volte ti viene il desiderio di scendere da quell’ottovolante, di fermarti un momento e di tornare alla normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce. Perché sai che quello che stai facendo ha uno scopo, un senso più grande». A proposito delle ferie ...

Giorgia Meloni intervistata da Chi racconta cosa significhi essere premier in termini di rinunce. "Per mia figlia Ginevra faccio i salti mortali" spiega la leader di Fratelli d'Italia.