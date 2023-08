Meeting Rimini | interviene Leo | grandi novità per le famiglie

Leggi su notizie

(Di martedì 22 agosto 2023) In occasione delche si sta svolgendo nella città diè intervenuto in videocollegamento il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo Il governo non ha mai smesso di lavorare. Neanche in questo periodo delle vacanze. Tanto è vero che ha già in mente tantissime cose da applicare. In particolar modo su come aiutare leche hanno tre figli. Un grande aiuto è in arrivo. La conferma arriva direttamente dal politico che vedete inquadrato in foto. Stiamo parlando di Maurizio Leo. L’attuale viceministro dell’Economia è intervenuto in videocollegamento dalche si sta svolgendo nella città di. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo (Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Per noi il tema della natalità è assolutamente fondamentale. Ed è per ...