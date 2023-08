Meeting Rimini 2023 | Fitto | “Ue non agisca solo sull' onda delle crisi”

(Di martedì 22 agosto 2023) L'Europa non deve agirema individuare le grandi priorità su cui interrogarsi per evitare di andare in contrasto con i singoli Stati membri: lo ha detto il ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele, parlando aldi. "Sbaglieremmo ad affrontare le questionilunga, siano il Covid o l'Ucraina, o accadimenti di ogni giorno come l'immigrazione. C'è bisogno di definire e delineare i compiti principali da svolgere a livello europeo", ha detto

Lo ha detto ieri il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Piero Cipollone , nel corso di un dibattito aldispiegando che "la trasformazione della società richiederà sempre di ...Cosi' il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso di un convegno aldi. 'In questa direzione - spiega - servirebbe un nuovo modello e da qui al prossimo anno ...Sempre daldianche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dice la sua: "Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per ...

Meeting Rimini 2023 – Diretta streaming QUOTIDIANO NAZIONALE

(Agenzia Vista) “Dignità, benessere lavorativo, protagonismo. Queste sono le tre grandi questioni che colpiscono. Sono questioni che entrano ...parlando al meeting di Rimini. "Sbaglieremmo ad affrontare le questioni sull'onda lunga delle crisi, siano il Covid o l'Ucraina, o accadimenti di ogni giorno come l'immigrazione. C'è bisogno di ...