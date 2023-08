Mattia Furlani combattivo ai Mondiali | “Sono un outsider | chi non ha nulla da perdere è pericoloso | ho il fuoco dentro”

(Di martedì 22 agosto 2023) Giornata di viglia per, che mercoledì 23 agosto farà il proprio esordio ai2023 di atletica leggera. Il giovane talento italiano sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo, in programma a partire dalle ore 11.15 sulla pedana di Budapest. Il 19enne, reduce dal trionfo agli Europei Under 20 e in stagione capace di un volo regolare a 8.24 metri (oltro a un ventoso 8.44), ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale: servirà piazzare 8.15 oppure rientrare tra i migliori 12 del turno preliminare. L’azzurro è indubbiamente uno dei grandidi questa rassegna iridata e ha tutti i mezzi per sognare in grande.ha raccontato le proprie emozioni nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Ho trovato qui un’atmosfera veramente ...

