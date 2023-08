Matteo Politi | arrestato il chirurgo estetico con la terza media

Ricercato a livello internazionale, il falso chirurgo si nascondeva proprio a casa sua, a Mestre. Giorni fa, quando era emersa la notizia che l'ultimo avvistamento di Marcoera stato a dicembre a Hong Kong, il mestrino di 43 anni se ne stava in un'abitazione a Marghera, a pochi chilometri dal posto di lavoro in un albergo di Mestre. Abbonati per leggere anche ...Avrebbe eseguito interventi in diverse strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro Arrestato a Marghera il falso chirurgo estetico dei vip , che lavorava in una ...... 'Mi manca la tesi' Ricercato in mezzo mondo Nel 2010, dopo essere riuscito a ingannare i dirigenti di sei diverse strutture sanitarie in quattro regioni,aveva patteggiato a Verona una ...

(ANSA) - ROME, AUG 22 - An unqualified VIP Italian plastic surgeon was arrested in Marghera near Venice on Tuesday. Matteo Politi, 43 , only has a middle school diploma but has been working as a top ...Il 43enne si spacciava da 15 anni per chirurgo estetico, ingannando Usl ma anche clienti stranieri tra Hong Kong e Romania. Dovrà scontare tre anni ...