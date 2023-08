(Di martedì 22 agosto 2023)- L'Italia è un capitolo chiuso.ha già esordito in Ligue 1 e intanto nella sua patria si parla di lui per un belche ha compiuto mentre parlava con il Rennes senza avvertire la. ...

ROMA - L'Italia è un capitolo chiuso.ha già esordito in Ligue 1 e intanto nella sua patria si parla di lui per un bel gesto che ha compiuto mentre parlava con il Rennes senza avvertire la Roma. Secondo quanto scrive "Telegraf ......Ascoli i funerali di Mazzone Chi invece ha lasciato Trigoria non senza polemiche è Nemanja, ... Infine oggi è stato il giorno dell'saluto a Carletto Mazzone : i funerali si sono celebrati ......non era più da tempo quell'iradiddio che ha portato per mano i nerazzurri a conquistare l'... La Roma ha perso, ma Sanchez è un ottimo acquisto . S'è accollato il peso morto Paredes, ma con ...

Matic, l'ultimo gesto prima di lasciare Roma: a chi ha fatto una donazione Corriere dello Sport

ROMA - L'Italia è un capitolo chiuso. Matic ha già esordito in Ligue 1 e intanto nella sua patria si parla di lui per un bel gesto che ha compiuto mentre parlava con il Rennes senza avvertire la Roma.Le parole dell’ex numero 8 giallorosso dopo la prima gara con la nuova maglia Nemanja Matic ha fatto il suo esordio con la maglia del Rennes. Il centrocampista serbo è entrato al minuto 62 sul puntegg ...