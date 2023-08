Marocchinate | dalla Sicilia agli Usa | la nuova vita delle Ciociare

Leggi su agi

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - Erano ragazze, ragazzine anche minorenni, quelle che arrivarono dal Centro Italia durante e dopo la Seconda guerra mondiale alle porte di Palermo, con i segni della guerra, di una violenza antica, che aveva fatto del loro corpo un 'bottino di guerra'. Oggi si apprende - grazie al lavoro di Ester Rizzo, ricercatrice di Storia e storiedonne, autrice de "Il labirintoperdute" (Navarra, 2021) - che si rifugiarono in un convento di Termini Imerese, e molte di loro partirono alla volta dell'America per rifarsi unacon un marito sposato per procura: erano le vittime', ovvero scorribande, rapine e stupri di gruppo dimenticati (o oltraggiati, come nel caso della targa che li ricorda divelta a Viterbo) dalle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco in ...