e William Djoko mano nella mano per Milano 21/08/23 Rita Ora bomba sexy in barca a Ibiza 21/08/23 Fotogallery - Flavio Briatore in vacanza con Nathan Falco e Leni Klum 19/08/23 ...Nonno Eros Eros Ramazzotti è padre di Aurora, avuta da Michelle Hunziker, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da. Dallo scorso 30 marzo è diventato nonno di Cesare Augusto, il ...La modella 35enne, ex moglie di Eros Ramazzotti, racconta gli indizi della malattia Lo scorso anno è stata operata alle ovaie, lo ha rivelato solo qualche settimana faha raccontato come ha capito che qualcosa non andava e ha scoperto di avere un brutto male (presumibilmente un tumore ) alle ovaie. La 35enne, ex moglie di Eros Ramazzotti (con ...

Marica Pellegrinelli rivela come ha scoperto di avere un tumore TGCOM

Avvertendo anche: "Ogni corpo è un viaggio a sé". "Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro", aveva raccontato Marica Pellegrinelli parlando ...Marica Pellegrinelli ha spiegato sui social come ha scoperto di stare male: "Dolori alle spalle e anche durante i rapporti..." ...