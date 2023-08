Maria De Filippi | ecco quando iniziano i suoi programmi

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 agosto 2023) News Tv. Settembre è alle porte. La nuova stagione televisiva sta per iniziare. In autunno ripartiranno ipiù amati dai telespettatori italiani, tra questi ovviamente spiccano “Amici” e “Uomini e Donne“, condotti daDesu Canale 5. Finalmente possiamo ipotizzare una data di inizio. (Continua…) Leggi anche: Pinuccia di Uomini e Donne pronta al grande ritorno: poi avverteDeLeggi anche:De, la notizia bomba: chi vuole subito in Mediasetinizia “Amici” Tutto pronto per la nuova edizione di “Amici”, talent show condotto daDesu Canale 5. Il programma è tra i più visti della rete del Biscione e per questo è stato confermato già dalla fine ...