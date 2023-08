Maria Arreghini è rifatta? Ecco com’è cambiata da Miss Italia a Sportitalia

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 22 agosto 2023) La bellezza mozzafiato protagonista della scorsa stagione di Sportha già conquistato i cuori (e gli occhi) di tutti grazie alle sue forme sinuose e un aspetto che ricorda un po’ quello della ex SportDiletta Leotta., questo il nome della bellissima conduttrice televisiva, ha 25 anni ed è nata ad Oggiono, in provincia di L, il 12 aprile 1998. I suoi 173 cm di altezza portano a spasso 59 kg di pura femminilità, che viene messa in risalto dalle sue generosissime forme. Ma dopo averla vista partecipare ae averla vista conquistare il premio diSan Colombano, un paio di domande sulle sue curve è lecito porsele. Il motivo è presto detto. Nelle foto recuperabili dal web possiamo notare come la ...