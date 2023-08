Mantovano | «Guerra in Ucraina? L’Europa non ascoltò le parole di Wojtyla e sbagliò»

(Di martedì 22 agosto 2023) L’Italia è un Paese credibile, l’attenzione verso l’Africa è un nodo strategico della politica nazionale, lainha come concausa l’assenza delle radici cristiane in Europa. Non annoia la platea del Meeting, Alfredo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cattolico ed esponente di primo piano del governo. “L’Italia è un Paese credibile a livello internazionale e rivendichiamo l’appartenenza alin modo non supino” lediche, rispetto all’iniziale diffidenza dei media internazionali sul governo Meloni fornisce una definizione metaforica parlando di “quello che accade quando si incontra una persona di cui ti hanno parlato male: poi ti accorgi che il buonsenso e la ragionevolezza prevalgono e diventi un partner sempre più ...

Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, parlando al Meeting di Rimini: "Mentre, purtroppo, la guerra e le divisioni tornano in Europa"

Rimini, 22 ago. (askanews) - Il governo "non ha mai messo in discussione l'europeismo ma decliniamo l'appartenenza all'Europa in modo non supino. Siamo nelle istituzioni europee, consapevoli sia dei l ...“Non abbiamo mai messo in discussione il quadro di alleanze internazionali, che stiamo rispettando nonostante i sacrifici che comporta per l’Italia. L’appoggio all’Ucraina non è soltanto in termini di ...