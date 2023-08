Manovra | Tosi Fi | ‘siamo in situazione difficile | occorre realismo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Giancarlo Giorgetti è persona seria e pragmatica, sa far di conto e quindi si farà unafinanziaria con le risorse che ci sono. Alcune misure, come l’ulteriore innalzamento delle pensioni, ad esempio, andranno posticipate rispetto a quelle che erano le aspettative, per quanto riguarda invece la stabilizzazione del cuneo fiscalerà vedere come farlo, probabilmente si procederà per step, ovvero si potranno stanziare le risorse per i primi mesi dell’anno e poi durante il 2024 si potrà vedere dove recuperare le risorse per completare l’operazione. Siamo in una, l’inflazione è alta, i costi energetici ancora alti, ci vuole dunque molto realismo”. Lo ha detto Flavio, deputato di Forza Italia, intervenendo a Rainews24. L'articolo ...