Manovra | Ruffino Az | ‘Giorgetti ha suonato fine ricreazione’

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Il brusco richiamo alla realtà fatto ieri dal ministro Giancarlo Giorgetti riguarda certamente il governo, ma chiama a grande senso di responsabilità tutte le forze politiche. Pochi i soldi disponibili senza compromettere il debito pubblico su cui pende l’incertezza derivante dal ritorno o meno alle regole del Patto di stabilità a partire dal primo gennaio 2024. La scarsità di risorse dovrebbe indurre la maggioranza e la presidente Meloni a un loro uso il più oculato possibile. Questo significa, come sempre accade nelle decisioni politiche, scegliere fra una linea che punta al consenso elettorale immediato e un’altra che punta invece al massimo beneficio sociale. Azione non ha esitazioni: il diritto alla salute, cioè uno dei più universali in una democrazia, va salvaguardato e per farlo il governo farà bene a destinare ogni risorsa al Sistema sanitario già ...