"Diminuire le accise non aiuta le famiglie che hanno bisogno, vogliamo che le risorse vadano a chi ha più bisogno" ha aggiunto. 22 agosto 2023... che si preannuncia già molto difficile con un 'autunno caldo' per i rincari e unache ... parleranno Francesco Boccia (Pd), Maria Elena Boschi (Iv), Tommaso Foti (Fdi), Maurizio(Nm), ......ricoprente la zona dell'area di rigore sia per pungere che per aumentare il valore della... all'epoca giovane attaccante di 22 anni decisivo per la promozione deiin A. Una sliding door ...

Manovra, Lupi: non disperdere risorse, contrarle sulle priorità Tiscali Notizie

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Occorre non disperdere le risorse e concentrarle sulle priorità che sono lavoro, salari, aiuto alle famiglie e alle imprese per vincere la sfida della crescita. Sento far ...Nella prossima manovra di bilancio il governo sembra orientato a confermare l’attuale assetto, e cioè a prorogare Quota 103 ...