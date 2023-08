Manovra | il governo mette le mani avanti | «Il taglio delle tasse? Risorse da verificare» E Fitto lancia l’allarme sul Patto di stabilità – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 22 agosto 2023) Lenecessarie per ilnel 2024, previsto dalla riforma fiscale, sono tutt’altro che certe. È il senso di quanto ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenuto oggi – martedì 22 agosto – al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. «Alcuni interventi (previsti dalla riforma fiscale, ndr) non necessitano di coperture – ha detto Leo -: penso a quelli che riguardano i procedimenti e anche tutto ciò che riguarda gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti». E quindi, spiega ancora il viceministro, «potranno entrare in vigore già nel 2024». Discorso diverso per gli altri tributi, in particolare Irpef, Ires, Iva e Irap che invece «richiedonocoperture e, per questo motivo, – conclude Leo – dobbiamose ci saranno con la ...