Manovra | Giorgetti | “Sarà complicata | non si potrà fare tutto”

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – ”Noi come governo ci approcciamo alla prossima legge di bilancio, cheuna legge chiaramente, tutte lo sono, siamo chiamati poiché facciamo politica a decidere delle priorità. Non si”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenendo al meeting di Rimini. Poi sulle pensioni: “Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c’è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo Paese”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Lo ha spiegato al meeting di RimAl meeting di Rimini, la consueta kermesse di Cl, è tempo di previsioni d'autunno. A farle è stato il ministro dell'Economia Giancarloche sullausa i toni del realismo: 'Non si potrà fare tutto'. E sulle pensioni il titolare del Mef non vede spazi per una riforma con gli attuali tassi di natalità. Insomma, in vista ...In relazione al passaggio del ministro dell'Economia, Giancarlonel suo intervento al Meeting di Rimini sulla clausola generale del patto di stabilita', fonti del Mef precisano che 'il ...

Giorgetti sulla Manovra: “Complicata, non si può fare tutto. Nessuna riforma delle pensioni tiene con questa … la Repubblica

Il suk della manovra sta per entrare nel vivo e Giancarlo Giorgetti, come ha già fatto a voce negli incontri coi ministri tra fine luglio e inizio agosto, mette le mani avanti: “Sarà una legge di Bila ...Una tregua d’autunno. Tempo di scrivere insieme la prima vera manovra “elettorale” a un anno dalla nascita del governo. E piantare almeno una bandierina per alleato fra le ...